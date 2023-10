La dernière saison de Selim

ISBN : 978-281262502-2

L'empire de Selim, son soleil de plomb, ses dunes à perte de vue, son sultan cruel fils de tyran cruel, sa religion incarnée par la Déesse Innommable, sans oublier sa Prophétie qui a commencé à se réaliser, inoculant la peur car tout le monde connaît ses dernières strophes :

“Lorsque le soleil ne se lèvera plus, ce que vous consommez vous consumera.”

Avant qu’il ne soit trop tard, l’impossible doit être fait et la dernière chance de Selim repose sur un étrange duo : Esmée et Mercenaire.

Par erkekjetter, le 06/10/2023

Après le remarquable cycle de Pierre d’Angle, Pascale Quiviger revient à son univers pour un roman one-shot qui nous emmène sous le soleil de Sélim. Le sultanat, déjà en proie à la désertification, est menacé par rien de moins qu’une apocalypse, pourtant annoncée de longue date par une prophétie, dont les termes restent au demeurant assez flous. Et si le contexte commence à devenir franchement alarmant, les pouvoirs religieux et politiques restent concentrés sur leur activité favorite : tirer chacun la couverture à eux…

Dès les premières pages, on retrouve tous les éléments caractéristiques de l’écriture de l’autrice, le ton, les tournures, les choix de termes qui font mouche. Pour peu que l’on y soit sensible, la magie opère instantanément : on a beau se vouloir raisonnable, il est bien difficile de reposer l’ouvrage sans s’accorder un chapitre supplémentaire, puis un autre, et sans doute un petit dernier pour la route. La der des ders, promis. Tant pis s’il est déjà quatre heures du matin.

Dans la forme, il y a quelque chose de la friandise littéraire dans ce texte : le phrasé délicieux, les petites touches d’humour fort bien dosées, ces personnages qui n’ont besoin que de quelques lignes pour prendre vie et se voir dotés d’une personnalité, d’une singularité indéniable. Ici, pas d’archétypes fades ou surhumains, mais tout une palette d’humanité, aux multiples nuances.

Le fond, lui, reflète des préoccupations tout à fait actuelles : le changement climatique et l’inaction des pouvoirs en place, entre autres. À ce motif global, Pascale Quiviger entremêle des problématiques tout individuelles, liées aux parcours de vie des protagonistes et qui influencent leurs attitudes. Il s’agit donc à la fois de trouver une porte de sortie à l’impasse dans laquelle s’emmure le sultanat et une issue plus confortable aux culs-de-sac personnels qui restreignent la marge de manœuvre des uns et des autres. On trouvait déjà un procédé similaire dans le cycle de Pierre d’Angle, il est tout aussi efficace ici. Les personnages y gagnent en profondeur et ne semblent pas simplement utilisés pour remplir une fonction narrative. Plus encore, pour le lecteur, c’est la garantie de se sentir impliqué : parmi la diversité des profils, on trouve forcément des points d’accroche et il est très facile de s’attacher à l’un ou l’autre.

De fait, La Dernière saison de Sélim confirme l’indéniable talent de conteuse de Pascale Quiviger. Non seulement elle sait fort habilement donner vie à ses histoires, mais en plus le fait-elle avec une voix qui se distingue très nettement dans la masse de parutions. Plus qu’une chronique, il s’agit bel et bien d’une déclaration d’amour : Pascale Quiviger est à mes yeux l’une des meilleures plumes actuelles de la fantasy francophone. Si vous avez aimé Pierre d’Angle, vous serez très probablement conquis par ce roman. Si vous n’avez encore rien lu de l’autrice, qu’attendez-vous pour vous lancer ?

