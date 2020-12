La Chute du Corbeau

Tome 3 du cycle : Blackwing

ISBN : 979-102811018-5

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : McDonald, Ed

Traduction : Kuntzer Benjamin

979-102811018-5AucuneMcDonald, EdKuntzer Benjamin Un cataclysme a frappé le Cordon, l’ultime ligne de défense séparant la civilisation des Rois des profondeurs. Des pluies rouges accablent sans cesse la terre, de nouvelles monstruosités se nourrissent de terreur dans l’ombre et le pouvoir des Sans-Nom, les dieux qui protègent la république, demeure inutilisable. Les capitaines des Ailes noires qui les servent sont éliminés un par un, et même les immortels ont fini par apprendre ce que mourir signifiait. Entretemps, le pouvoir des Rois des profondeurs n’a fait que croître ; ils sont sur le point d’assener le coup final.

Ryhalt Galharrow se tient à l’écart de tout cela.

Il s’est aventuré plus loin que jamais dans ce désert appelé la Désolation. Celle-ci l’a changé. Mais tous les pouvoirs ont un prix, et à présent les fantômes de son passé, jusqu’alors confinés dans ces terres perdues, l’accompagnent partout. Ils le suivront même, ainsi que les quelques capitaines des Ailes noires encore en vie, pour son ultime mission dans les ténèbres.

Critique

Par Belgarion, le 12/12/2020

Toute bonne chose a une fin et cela vaut aussi pour les cycles de dark fantasy réussis comme la trilogie Blackwing d’Ed MacDonald.

L’auteur profite de cet ultime volet qui se déroule six années après pour poursuivre et clore les aventures de Ryhalt Galharrow. Au sein de la Désolation, ce dernier est obligé de replonger dans le torrent des intrigues, des trahisons, sur fond d’apocalypse. L’intrigue est toujours effrénée, avec son lot de surprises et de rebondissements, dans un monde qui donne l’impression d’être au bord de la destruction à tout moment. Le final ne déçoit pas non plus, avec une confrontation dantesque, un déchainement de pouvoirs, et un retournement de situation cynique et roublard qui cadre parfaitement à l’ambiance de plus en plus sombre de Blackwing. Ce livre offre aussi l’occasion d’approfondir certains personnages secondaires atypiques trop rapidement traités auparavant.

Sur les points négatifs, je citerai encore de grosses baisses de rythme par endroits, qui permettent de faire retomber la tension mais qui peinent à redémarrer. De même, force est de constater qu’il y a un bon nombre de répétitions dans le déroulé des évènements d’un tome à l’autre.

Un autre aspect moins favorable concerne l’évolution du héros principal qui manque de naturel. Ce dernier est devenu tellement étranger et décalé qu’il est difficile de ressentir une réelle empathie à son égard, contrairement aux deux premiers tomes, et cela contribue à diminuer légèrement l’intérêt du récit.

Au final la trilogie de Blackwing, qui offre une vraie fin, mérite le détour pour tous les amateurs de dark fantasy. Facile à aborder avec une plume alerte, des personnages dotés d’une véritable personnalité et un monde cohérent et fascinant, ce cycle s’avère être une très bonne surprise.

7.0/ 10

Discuter de La Chute du Corbeau sur le forum.