Titre VO : Charmcaster

Tome 3 du cycle : L' Anti-Magicien

ISBN : 978-207512403-4

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Sébastien de Castell

Traduction : Laetitia Devaux (

En Gitabrie, l'invention d'un petit oiseau mécanique a attiré tous les espions de tous les territoires. Chacun est prêt à tuer pour mettre la main sur ce prodige animé par une magie puissante et dangereuse. Et c'est justement là qu'interviennent Kelen, Rakis et Furia, les vagabonds les plus recherchés du continent.

Critique

Par Luigi Brosse, le 31/01/2022

Que dire de plus une fois rendu au tome 3 ? L’Ensorceleuse continue dans la droite lignée des deux volumes précédents et donc logiquement continuera de plaire à ceux qui ont fait le voyage jusque là.

On retrouve donc les interactions croustillantes entre Rakis, Kelen et Furia, savant mélange d’humour, de répartie et de légèreté, malgré les ennuis qui leur pleuvent dessus. Les personnages secondaires ne sont pas en reste, avec le retour de têtes connues, qui prennent un rôle plus important dans ce troisième tome. C’est toujours efficace, les pages défilant rapidement, avec un bon mélange d’action, de tension et de phases (un peu) plus calmes. Sébastien de Castell maîtrise toujours aussi bien le dosage entre ce qu’il révèle à chaque tome et ce qu’il reste à découvrir pour donner l’envie de continuer la lecture. Vous l’aurez compris, on ne change pas une équipe qui gagne.

Bien que chaque tome forme une histoire plutôt complète, on notera cependant que L’Ensorceleuse forme la seconde moitié de L’Ombre au noir , mettant ainsi un point final à certains éléments laissés en suspens précédemment. Et par la même, une fois la fin atteinte, on sent qu’on est arrivé à un changement d’arc narratif (nous sommes après tout à la moitié de la série). Ce n’est pas plus mal car on commençait à sentir les mêmes schémas se répéter d’un tome à l’autre et on espère donc un peu de renouveau par la suite.

S’il y a un regret dans ce tome-ci, c’est sans doute du côté des péripéties. Jusqu’à présent, l’auteur avait plutôt réussi à marcher sur le fil du rasoir en étant classique avec une pointe d’originalité, improbable mais pas trop. C’est un peu plus laborieux ici, avec notamment des retournements de situation cousus de fil blanc et également quelques passages capillotractés à tout le moins. Ce n’est pas dramatique mais en comparant avec ce qui précède, la différence est assez flagrante.

En conclusion, L’Ensorceleuse confirme que la série de L’Anti-magicien est une valeur sûre, divertissante et agréable à lire. Elle ne révolutionne pas le genre mais ce n’est pas son ambition non plus. C’est toujours recommandable quelque soit l’âge du lecteur et on espère un peu de renouveau par la suite, afin de redonner un peu de tonus pour la seconde partie de la série.

