L'Art de la prophétie

Tant d'histoires commencent de la même façon…

Une prophétie. Un Élu. Puis la sempiternelle quête pour terrasser l’ennemi, sauver le royaume et accomplir un immense destin.

Mais notre histoire n’est pas de ce genre-là…

Il y a bien une prophétie au tout début. « Un enfant se lèvera pour vaincre le Khan éternel, le roi divin cruel et immortel, et sauver le royaume. » La prophétie désigne un héros - le jeune Jian, élevé dans le luxe et la magnificence depuis le jour de sa naissance, loué et vénéré avant même d’avoir remporté une seule bataille.

Mais c’est là que notre histoire commence à dévier. Car la prophétie est erronée…

Ce qui s’ensuit est un récit plus extraordinaire et merveilleux que ce qu’aucun augure n’a jamais annoncé, avec une galerie de héros plus inattendus les uns que les autres. Taishi, une vieille femme frêle et fragile, la plus illustre grande-maîtresse des arts martiaux magiques de tout le royaume, qui croyait que l’aventure était pour elle chose révolue. Sali, une guerrière un brin guindée qui découvre que les règles ne s’appliquent plus quand le seigneur à qui elle a voué sa vie a disparu. Qisami, une assassin chaotique qui prend peut-être un peu trop de plaisir dans l’exercice de son métier.

Et puis, Jian lui-même, à qui échoit la lourde tâche de trouver un moyen de devenir ce qu’il ne pensait plus jamais pouvoir être - un héros malgré tout.

Par Gillossen, le 28/08/2023

On connaît Wesley Chu en France notamment pour un roman de SF paru il y a quelques années chez Outrefleuve, Time Salvager, un roman tout de même très porté sur l’action et qui n’avait pas forcément trouvé son public.

On le retrouve cette fois chez Bragelonne pour tout autre chose, à savoir le premier tome d’un cycle de fantasy épique, baigné dans une ambiance wuxia. Et disons-le tout de suite, ce début de cycle possède un certain nombre d’atouts… mais surtout de défauts.

Le moindre n’étant pas de multiplier les points de vue principaux, sauf que deux d’entre eux au moins ont trop de points communs pour afficher une personnalité réellement distincte au-delà de simples rôles sans dépassement de fonction, sans compter que leur nombre réduit donc l’importance que peut prendre Jian, dont le point de départ, autrement dit son destin contrarié (et si une prophétie pouvait se tromper ?), se révèle plutôt amusant/pertinent, mais dont le parcours s’étire beaucoup trop en longueur. Jian donc, présenté plus ou moins comme le héros de ce cycle en devenir, mais qui s’avère par trop falot.

On suit leurs aventures sans réel déplaisir mais sans passion, sur tout de même plus de 500 pages et on se demande surtout, en songeant à la quatrième de couverture, quel est le rapport avec La Grâce des Rois de Ken Liu, aussi bien sur le fond que sur la forme, en dehors justement du cadre asiatique. On ne retrouve ni le lyrisme, ni la subtilité de Liu dans ce premier tome, et on pourrait même le classer en Young Adult. En soi, ce n’est bien entendu pas un défaut, mais la comparaison paraît d’autant plus tirée par les cheveux. Si l’on ajoute donc certains chapitres qui ont tendance à peser sur le rythme global du récit (ceux de Taishi, en majorité) au lieu de nous emporter plus vite vers la conclusion…

Conclusion qui comporte quelques révélations pour le coup plutôt bien vues, mais qui arrivent un peu tard pour raviver notre intérêt. Dans les faits, L’Art de la Prophétie est donc un premier tome bancal qui place ce cycle à venir sur une trajectoire compliquée mais qu’il est sans doute encore possible de corriger.

En attendant… wait & see.



