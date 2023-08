La fin du tome 3 sonnait la fin d’un arc narratif pour L’Anti-Magicien . Le tome 4 réussira-t-il à briser la routine qui commençait à s’installer ?

Par certains aspects, pas complétement, mais ce n’est pas nécessairement un mal. En effet, Sébastien de Castell ne change pas foncièrement de recette et on retrouvera avec plaisir de nombreux points forts déjà présents dans ces précédents tomes : des dialogues savoureux, des interactions bien gérées entre les personnages, des péripéties en continu qui font que les pages se tournent toutes seules. Bref, ce n’est plus fondamentalement original, une fois arrivé à ce stade du cycle, mais c’est toujours exécuté avec maestria et on peut saluer la constance de l’auteur, de même que sa capacité à délivrer un récit complet dans chaque volume.

Du côté des nouveautés, L’Abbaye d’ébène donne l’occasion à Kelen de “grandir” et de faire ses preuves par lui-même. Bien que divertissant, le triptyque Kelen, Furia, Rakis commençait à tourner un peu en rond. Et surtout ses partenaires menaçaient d’éclipser notre héros principal. Ici, Kelen est isolé de ses partenaires pendant quasiment tout le récit, ce qui le force à évoluer, à acquérir une certaine maturité. Ce n’est pas chose facile car il va se retrouver pris entre deux feux, entre d’un côté, la cabale de l’abbaye, qui tout comme lui, sont porteurs de l’ombre au noir et de l’autre, son peuple et sa famille qui veulent se débarrasser de lui. Mais les apparences sont parfois trompeuses et de Castell se révèle plus subtil et nuancé que prévu. Tout comme notre héros, on en viendrait à ne plus savoir distinguer les bons des méchants et ça, c’est clairement agréable dans un cycle qui ronronnait à ce sujet depuis ses débuts.

Du côté des points positifs toujours, on rencontre une nouvelle brochette de personnages secondaires, la plupart atteints de la même “malédiction” que Kelen. Outre la dynamique de groupe qui s’installe et qui est bien gérée, cela donne surtout l’occasion d’en savoir finalement un peu plus sur le phénomène en explorant cette petite communauté recluse et persécutée. Il y a matière à faire et une fois la dernière page tournée, on aura l’impression d’en avoir appris beaucoup et en même temps, quelle frustration de n’avoir qu’effleurer la surface.

S’il on devait regretter quelque chose dans cette série, c’est un peu le revers d’avoir une histoire complète à chaque fois. On sait que l’on va laisser derrière nous bon nombre des lieux et personnages auxquels on s’était attaché. L’étape était prenante, mais on aimerait la voir tellement plus étoffée. Cela donne l’impression que l’auteur nous fait languir à dessein. A-t-on vraiment fait un pas en direction de la ligne d’arrivée ?

Cela dit, on pourrait reprendre mot à mot la conclusion du tome précédent. L’Abbaye d’ébène est un épisode d’une série toujours aussi divertissante et bien réalisée. Il n’y a vraiment aucun problème à la recommander, quel que soit le public.