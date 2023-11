Tome 2 du cycle : La Cité des âmes

ISBN : 978-237961397-5

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Reichenbach Charlotte

Dans les soubassements du fort de Hei Long, se trouve la cellule 1909. Sa porte n’a ni poignée ni serrure. Force et magie s’y heurtent sans parvenir à l’ouvrir mais, par ses interstices, d’étranges lumières jaillissent depuis la naissance de Zellaelis.

Joakim et Satiam se lancent à l’assaut du désert avec ce jeune enfant prodigue, vers cet autre monde, au-delà des montagnes de l’ouest. Ils fuient l’armée grandissante des Lacryas et vont devoir protéger l’élu de la Prophétie.

Mais d’où viennent les pouvoirs de ces zélotes armés ?

Nam Redis, Sokhoun et Malann sauront-ils traduire les glyphes du mystérieux meurtrier aux symboles ?

Quelles autres énigmes les sept Derniers Gardiens de la Prophétie ont-ils laissées ?

Et Kara, qui a tout appris à Joakim, parviendra-t-elle à se libérer de ses démons ?

Critique

Par Coeurdechene, le 24/11/2023

Avec ce deuxième tome de la trilogie de La Cité des Âmes, Charlotte Reichenbach ouvre son univers et nous fait découvrir la partie cachée du continent évoquée dans le premier tome.

Après un univers typiquement médiéval européen, nous basculons de plain-pied dans une fantasy arabisante pleine de sable et de soleil.

Les personnages que l’on suivait continuent leurs routes chacun de leur côté, ce qui permet au lecteur d’apprécier en parallèle les différents paysages et villes de ce pays gigantesque. Rappelons que pour les héros du premier tome, cette partie du continent tient de la légende. C’est donc avec une certaine satisfaction que l’on découvre avec eux ces nouvelles cultures et d’autres mythes aux sonorités beaucoup plus orientales.

Ce récit choral permet de présenter à la fois les différences géographiques des lieux traversés par les personnages mais également au lecteur de s’intéresser à la politique. Les paysages désertiques et les cités orientales ensoleillées décrites laissent rêveur mais accentuent, en contrepoint, le côté sombre du complot qui se trame en sous-sol.

En changeant de pays et de culture, l’autrice change également de plume et créé un climat plus propice à l’immersion. Elle délaisse l’aspect médiéval aux tons froids et à l’ambiance lourde des armes de guerre et des combats de chevalerie pour une écriture plus chaleureuse, empreinte de poésie et de senteurs inconnues.

La magie qui n’était qu’en filigrane dans le premier tome prend plus de place ici. On découvre l’impact de la Prophétie dans le pays et toute l’importance que peut avoir Zellaelis lorsqu’il se fait connaître et utilise son pouvoir. On rencontre également d’autres jeteurs de sort qui amènent une vision plus précise des possibilités que confèrent la magie de cet univers.

En dépit de tous ces points positifs, s’il devait y avoir un regret à exprimer, ce serait sur le traitement du personnage de Kara, laissé plutôt en retrait et dont le destin semble incertain malgré l’accroche du résumé. Espérons qu’elle reprendra une place plus importante dans le dernier tome.

