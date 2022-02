Tome 2 du cycle : Les Chroniques de Sinistre-sur-Mer

ISBN : 979-102351216-8

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Thomas Taylor

Traduction : Amélie Sarn (

979-102351216-8JeunesseThomas TaylorAmélie Sarn ( Proposer une Biographie Une terrible tempête frappe la petite ville de Sinistre-sur-Mer. Pour les pêcheurs du coin pas de doute : quelqu’un a réveillé le terrible Gargantis, qui dormait jusqu’alors dans les profondeurs de la mer, là où les légendes ont l’habitude de prendre vie.

Au même moment, Herbert Lemon, Trouveur d’Objet Égarés du prestigieux hôtel Le Grand Nautilus, se voit remettre une étrange bouteille. En forme de poisson et décorée de curieuses écritures, elle semble attirer la convoitise de nombreuses personnes et renfermer des secrets bien protégés.

Avec l’aide de son amie Violette, Herbert devra donner le meilleur de lui-même pour faire son travail : retrouver le propriétaire de cet objet perdu. Et dans cette ville pleine de secrets et de personnages mystérieux, sa mission va le mener au plus près de Gargantis…

Critique

Par Luigi Brosse, le 13/02/2022

Herbert et Violette sont de retour pour une nouvelle aventure, construite sur des bases solides et qui s’offre le luxe d’être plus originale que le précédent tome. C’est un peu ainsi que l’on pourrait résumer ce deuxième volume des Chroniques de Sinistre-sur-Mer .

En écho à la critique précédente, Thomas Taylor démontre dans Gargantis qu’il maîtrise toujours aussi bien son scénario, avec une succession de péripéties qui nous amènent sans faiblir jusqu’à la fin de ce nouvel épisode. C’est rythmé, dynamique et franchement une fois dedans, on a du mal à ne pas le reposer avant d’avoir terminé. Ce n’est évidemment pas d’une complexité monstrueuse, mais ce n’est pas forcément ce que l’on attend d’un roman pour pré-adolescent. Par ailleurs, certaines des révélations ne sont pas aussi convenues que ce que l’on pourrait croire et maintiennent le suspense jusqu’au bout.

La galerie de personnages est toujours aussi truculente et sympathique, entre ceux que l’on retrouve : Herbert et Violette en tête, et des nouvelles têtes, qui sont, il faut l’avouer, plutôt du coté des antagonistes. Mention spéciale pour les pêcheurs locaux qui finissent croqués sous les traits de dangereux pirates, prêts à tout pour récupérer la bouteille au cœur de cette aventure. Du coté de nos héros, il y a toujours une belle complémentarité entre les genres. Tous les deux tiennent le rôle principal et le livre volontairement ne tranche pas lorsque Herbert et Violette se posent la question qui des deux est Holmes ou Watson. Un autre bon point pour pouvoir recommander cette série sans discrimination.

L’ambiance est toujours au rendez-vous, façon station balnéaire hors saison, avec en plus une tempête qui menace de tout emporter sur son passage. Quelle idée de vouloir nous conduire en plus en pleine mer, à affronter un labyrinthe de récifs, un tourbillon marin et un hypothétique monstre mythique ?!? Mais ça marche, on est partagé entre l’effroi réel et le frisson de l’aventure, et le petit monde de l’auteur se découvre un peu plus. A noter également que la version américaine est illustrée (ce qui ne semble pas être le cas de la française). Ces illustrations sont très cartoonesques et collent à merveille à l’ambiance Scooby-doo dont se revendique ouvertement l’œuvre.

Ce qui distingue, positivement, ce tome 2 de son prédécesseur, c’est au niveau de l’originalité. Malamander était au final une classique chasse au monstre marin, motif qu’on a pu voir à maintes reprises en film par exemple. Gargantis , a contrario, est un phénomène météorologique dont on ne sait pas grand-chose des origines. Et les croyances à son sujet se révèleront souvent loin de la vérité. C’est agréable de voir Thomas Taylor s’émanciper ainsi des archétypes qui l’avait soutenu jusque-là. Ajoutons à cela quelques belles trouvailles comme un automate bernard-l’ermite (coucou l’élément steampunk) qui coupe toujours à pic ou encore la lumière gargantique qui sert d’auréole au saint patron local, et cela permet à ce second volume de se hisser un cran plus haut que le précédent.

En conclusion, voici une série qui continue de tracer son petit chemin avec panache. C’est un très bon moment de lecture, appréciable quel que soit son âge. C’est drôle, entrainant et divertissant. On en ressort avec le sourire aux lèvres et l’envie de lire la suite qui lèvera, on l’espère, le mystère entourant la naissance d’Herbie.

