FullMetal Alchemist : Derrière la porte de la vérité

ISBN : 978-237784149-3

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Gonzalez Mariela

Traduction : Besse, Juliette

Traduction : Castro, Ludovic

Fullmetal Alchemist est indéniablement un grand nom du manga. Grâce à sa version papier et ses deux séries d’animation, cette œuvre singulière est parvenue à charmer plusieurs générations d’amateurs de mangas dans le monde entier.

Dans le genre shônen, l’œuvre d’Hiromu Arakawa fait figure d’exception. Loin de se cantonner aux habituels voyage initiatique et autres quêtes de puissance, elle aborde des thématiques profondes et matures, comme la culpabilité, le stress post-traumatique, la solidarité, les relations familiales, ou encore l’horreur de la guerre et du totalitarisme. Par le biais de personnages hauts en couleur, Arakawa explore ces sujets avec subtilité, dans un monde inspiré de l’Europe du début du XXe siècle, où se côtoient alchimie et industrie.



Critique

Par Gillossen, le 15/09/2020

FullMetal Alchemist…

Quel manga aura le plus marqué les vingt ans d’existence du site, en cette période anniversaire ? Peut-être Berserk pour des amateurs de dark fantasy pure et dure, et encore. Il n’est donc pas très surprenant de voir arriver aujourd’hui chez Third Editions un ouvrage de fond dédié à la saga d’Hiromu Arakawa.

Abordant tout d’abord la définition même du shônen et comment Fullmetal se positionne à la croisée des genres (à l’image d’Edward, loin des Naruto et autres Luffy qui pullulent dans le rôle du héros toujours prêt à s’enflammer) - on retiendra cette phrase, si juste, “ce qui fait réellement croître un média, c’est l’hybridation et l’ouverture d’esprit” -, l’autrice espagnole se lance ensuite, après une préface un peu trop courte pour se révéler totalement indispensable, dans une longue présentation, tout d’abord d’Arakawa, avec elle aussi un parcours nettement plus original que la moyenne et bien sûr, aborde frontalement FullMetal Alchemist, ses personnages, ses thèmes et sa résonance encore aujourd’hui dans le paysage manga, à travers les chemins de traverse qu’il a su emprunter.

Dans l’absolu, on n’apprend pas grand-chose de neuf sur le manga proprement dit, pour peu que l’on soit amateur de la série et que l’on possède un minimum de recul sur l’oeuvre pour établir ses propres analyses. Mais je dois bien confesser avoir pour ma part oublié que Ursula K. Le Guin s’était exprimé sur le shônen, par exemple. Et oui, une chose est sûre, FullMetal est une bande dessinée hors-normes, que l’on n’oubliera pas de sitôt.

Alors, c’est vrai, FullMetal Alchemist : Derrière la porte de la vérité n’est pas tout à fait à la hauteur d’un Jojo’s Bizarre Adventure, le diamant inclassable du manga, publié chez le même éditeur par ailleurs, ouvrage qui avait il est vrai encore plus de matière à couvrir et un artiste peut-être encore plus singulier à présenter.

Mais il n’en demeure pas moins tout à fait recommandable et doté d’un intérêt bien réel, au-delà du premier cercle des fans.

7.5/ 10

