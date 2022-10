Titre VO: Dandadan (Ce Cycle est En Cours)

Dandadan, tome 1 Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose.

Tandis que la première ne croit qu’aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapables de se convaincre, ils se lancent alors un défi : Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l’espace sont censées se trouver, et Ken dans un tunnel hanté… Or, chacun va faire une rencontre d’un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C’est le début d’une romance survoltée où l’occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant !

Dandadan, tome 2 Okarun, le nerd de service, et la pétillante Momo forment désormais un improbable duo ! Leur objectif est clair : dégommer Mémé-Turbo, l’esprit à l’origine de la malédiction qui a frappé Ken. Sur le papier, leur plan était simple, il suffisait de la défier à la course, l’éloigner de son repaire pour l’affaiblir puis l’éliminer ! Mais au moment d’atteindre leur but, un ennemi de taille fait son apparition : le jibakurei, un crabe gigantesque qui s’élance à leurs trousses !

Critique

Yukinobu, Tatsu

Par Benedick, le 17/10/2022

Dandadan est un curieux mélange des genres.

Avec la présence de créatures surnaturelles, de médiums et d’extra-terrestres tout droit sortis d’une série Z déviante, les genres de l’imaginaire semblent mixés sans retenue. Néanmoins, ce qui donne sa singularité à ce manga, c’est plutôt une symbiose réussie de romance adolescente, d’effets comiques et de surprenantes péripéties irréelles.

Dans les œuvres fantasy jeunesses, ou même grand public, intercaler des éléments romantiques ou comiques peut plomber un bon récit d’action si le dosage est maladroit. Dandadan dépasse cet écueil et peut même susciter un sincère ressenti d’originalité. Ici, impossible de dissocier le triumvirat « action-sentiment-humour », difficile de prendre en défaut Yukinobu Tatsu sur un éventuel cahier des charges ultra-voyant. Il propose un subtil équilibre de ces éléments associés au « divertissement standard ». Le talent graphique de l’auteur est pour beaucoup dans ce sentiment de maîtrise. Yukinobu Tatsu délivre des compositions claires et variés lors des dialogues, des contrastes puissants lorsque le surnaturel se déploie et il offre avec parcimonie des déformations stylisées lors des phases d’action. Si le design des créatures surnaturelles est bien marqué dans l’étrange, nos protagonistes, Momo et Ken, sont dessinées avec une touche de charme et de style tout en conservant une apparence d’adolescents urbains plausibles.

Ce couple de héros, uni par la passion pour l’étrange, va être le fil de conducteur d’une succession d’événements menés tambour-battant. Il y a un bel équilibre dans ce duo, aucun des deux ne prend le pas sur l’autre dans l’intrigue, l’humour ou les prouesses mystiques. Une relation affective qui se construit par petites touches en pleine aventure fantasque qui flirte avec le grotesque. Le mangaka montre d’ailleurs une certaine malice dans ses choix, en étant ni trop convenu, ni trop scabreux.

Après deux tomes, pas d’introduction de factions ésotériques, d’antagoniste à long terme ou de système de progression magique. Cela participe à la spontanéité du titre mais pourrait donner l’impression, pour l’instant, d’une direction narrative en roue libre. Ce qui n’est pas forcément un mal si la série continue à renouveler ses idées de situation et entretenir cette ambiance charmante, un peu absurde et survoltée de fantasy urbaine à la Japonaise.