ISBN : 978-237686237-6

Catégorie : Aucune

Auteur : Serrano, Elodie

Gauthier Guillet et Anna Cargali sont deux spécialistes du surnaturel. Ils cherhcent à démontrer les supercheries dans différentes affaires de fantômes et autres.

Mais la canicule qui frappe Londres en pleine hiver semble bien étrange…

Critique

Par Goldberry, le 29/02/2020

Cuits à point d’Elodie Serrano est un court roman léger qui se lit très facilement.

Il faut dire qu’il ne bouscule pas nos repères : une ambiance un peu steampunk prenant pour cadre Londres, comment faire plus classique ? Peut-être en choisissant comme héros un duo que tout oppose a priori ? Eh bien, la “pépite” d’ActuSF coche cette case aussi.

En fait, si cette lecture est plaisante (parce qu’entraînante), il faut toutefois passer outre certains éléments agaçants, outre ce manque d’originalité : les personnages en question passent tout de même beaucoup de temps à réfléchir au comportement (convenu, au niveau de la dynamique) de leur vis-à-vis (parfois au détriment d’une intrigue bien tenue mais pas spécialement haletante en elle-même) et Gauthier, l’enquêteur français, n’est pas loin de s’avérer insupportable ou en tout cas particulièrement agaçant (les seconds rôles, peu nombreux, apparaissent d’ailleurs nettement plus sympathiques). Mais surtout, le roman se conclut de façon presque abrupte, avec encore une fois la sensation d’avoir affaire à un simple tome d’introduction dont le but principal est de faire les présentations, rien de plus. Pourquoi pas ! Avec un éditeur comme ActuSF derrière, on se doute bien qu’un tome 2 est facilement envisageable. Et ce n’est pas le premier à procéder ainsi.

Sauf que justement, c’est ce côté systématique qui peut finir par devenir pénible. On se retrouve quoi qu’il en soit avec une aventure distrayante et n’hésitant pas à recourir à un certain sens du spectaculaire, alors, ne boudons pas notre plaisir. Mais tout de même, on ressent un vrai sentiment de trop peu, pour un roman qui nous laisse sur notre faim.

Sans doute un risque à prendre quand on est à la recherche de pépites justement.

6.5/ 10

