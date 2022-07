Tome 1 du cycle :

ISBN : 978-237961395-1

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Reichenbach Charlotte

978-237961395-1JeunesseReichenbach Charlotte Joakim, adolescent talentueux et idéaliste, a grandi à Saas, petit domaine matriarcal perché dans les montagnes de l’ouest dont les autres châtellenies de la Vallée se moquent. Depuis toujours, il aspire à devenir le champion du tournoi d’Andorra.

Kara l’a initié au combat. Elle l’a formé et nourri de ses rêves. Femme chevalier dans un monde dominé par les hommes, elle vit à travers Joakim ce qu’elle ne peut entreprendre elle-même. Par ce tournoi, elle fonde en lui l’espoir du changement.

Dans la forêt d’Andorra, ils vont croiser Zellaelis, un jeune orphelin aux pouvoirs étranges. La magie va alors ébranler leurs certitudes.

Un passé oublié, un étranger à la recherche de mystérieux parchemins, un amour interdit, l’ombre d’un fléau sans précédent : une fabuleuse épopée médiévale vous attend.

Critique

Par Coeurdechene, le 09/07/2022

Dans un monde dominé par les hommes, le royaume de Saas fait figure d’exception. Non seulement il est gouverné par une reine, mais il y est même possible à une femme de devenir chevalier, ce qui est le cas de Kara.

Son neveu Joakim et elle font partie de la délégation envoyée à Andorra pour participer au Grand Tournoi qui sacre le meilleur chevalier du pays. Accueillis par le mépris et les quolibets, l’étrange équipage va devoir assumer sa différence et Joakim, le benjamin de la compétition, devra faire ses preuves dans la lice.

Avec un style simple et fluide, Charlotte Reichenbach nous entraîne dans un univers de secrets et de non-dits, de testostérone et de violence. Elle brosse en quelques phrases un Moyen Âge crédible, en HD avec le son et la couleur. Elle prend le temps de planter son décor, de mettre en place ses personnages et si l’histoire semble peu avancer, l’immersion est telle qu’on ne peut que s’en réjouir (mention spéciale a ces quelques pages où l’on suit le trajet d’un commis de cuisine à travers le château, à la manière d’un spectateur suivant un travelling au cinéma, mettant ainsi en lumière la vie des petites gens, des invisibles).

Ce premier tome fait également la part belle aux révélations. Entre Histoire et mythologie, le passé de Saas se révèle et les enjeux derrière les manipulations politiques prennent tout leur sens. Cependant, l’autrice est loin d’avoir abattu tout son jeu et nous gageons qu’il reste encore de quoi tenir en haleine le lecteur pour la suite.

L’aspect magique est ici un peu en retrait. D’abord parce que la majorité des personnages présents n’y croient simplement pas, ensuite parce qu’hormis Zellaelis lui-même, nous ne croisons guère d’autres praticiens. Ce qui permet d’ancrer plus encore le récit dans un Moyen Âge possible. Espérons, cependant, que cet élément sera plus exploité dans la suite, ce qui permettrait aux personnages de gagner en présence et en importance dans le récit.

Au final c’est un récit classique mais d’excellente facture que nous tenons entre les mains. L’autrice tient toutes ses promesses en nous faisant voyager, rêver, invoquant des temps mythiques et des pays disparus. Les personnages ont leurs forces et leurs faiblesses et n’en paraissent que plus réalistes. De plus, l’ouvrage lui-même est de bonne qualité, servi par une superbe couverture signée Asur Misoa qui ne peut qu’attirer l’œil.

Pour un premier roman, c’est un essai transformé pour Charlotte Reichenbach. Ne reste plus qu’à attendre (im)patiemment la suite.