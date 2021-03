A la découverte d’Azeroth – Les Royaumes de l’Est

Tome du cycle : World of Warcraft

ISBN : 978-280949279-8

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Christie Golden

Des tours étincelantes de Lune-d’Argent au sulfureux mont Rochenoire, en passant par les châteaux de pierre blanche de Hurlevent, les royaumes de l’Est sont vastes et remplis de merveilles. Chaque recoin de cette île majestueuse recèle une infinité d’histoires et de trésors, mais aussi plus d’un secret que certains individus préfèreraient savoir enterrés à jamais.

Suivez le maître-espion Mathias Shaw et le capitaine Flynn Doucebrise au fil de cette expédition qui leur fera traverser les royaumes de l’Est pour leur roi et leur patrie, dans le but de retracer son histoire et d’inventorier les armes, armures et puissances indicibles disséminées sur tout le territoire.

Critique

Par Gilthanas, le 10/03/2021

Pilier de la littérature dérivée de World of Warcraft, Christie Golden nous livre un nouvel ouvrage ayant Azeroth pour cadre. Il ne s’agit cependant pas ici d’un roman, mais d’un guide de voyage. Comme son nom l’indique, il se concentre sur les Royaumes de l’Est, l’un des deux principaux continents du monde d’Azeroth. A travers un long rapport commandé par le roi Anduin à Matthias Shaw, chef du SI :7 (le service d’espionnage de l’Alliance), le lecteur (re)découvrira certains lieux emblématiques des différentes régions explorées. Bien sûr, certains lieux célèbres sont absents, mais gageons qu’ils devraient faire l’objet d’un ouvrage supplémentaire dans le futur. En plus d’en apprendre plus sur ces lieux fortement liés à la chronologie de World of Warcraft (ou de réviser pour les habitués de l’univers), le lecteur découvrira les annotations humoristiques de Flynn Doucebrise (qui se nomme Bellebrise dans le jeu…), compagnon de voyage et dans la vie de Matthias Shaw, qui apportent un peu de légèreté à l’ensemble (même si l’humour ne fait pas toujours mouche).

Des clins d’œil aux vétérans et autres joueurs de la version Classic du jeu parsèment l’ensemble, comme les sets d’armure du Tiers 1, qui font l’objet de petits encadrés.

L’ensemble se lit facilement et agréablement, et les illustrations d’une dizaine d’artistes différents ayant l’habitude de travailler sur l’univers, toutes de qualité, accompagnent la lecture sans jamais prendre le pas sur elle. On a souvent envie de retourner en jeu pour revisiter ces lieux chargés de souvenirs.

Si l’ouvrage est avant tout à destination de ceux qui connaissent déjà l’univers, il constituera cependant une bonne porte d’entrée vers le monde de World of Warcraft, et sera plus facile d’accès que les Chroniques de World of Warcraft, réservées aux spécialistes.

Un ouvrage que l’on se plaira donc à feuilleter, d’autant plus que l’objet en lui-même est de qualité, et devrait voir défiler les années dans votre bibliothèque sans trop subir les outrages du temps et de la lecture répétée.

8.0/ 10

