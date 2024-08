Ryan Condal revient sur le final de la saison 2

Par Gillossen, le mardi 6 août 2024 à 06:30:07

Le showrunner de House of the Dragon a parlé et confirme que la série s'achèvera après 4 saisons.

Certains trouvent la fin de la deuxième décevante ? En tant que showrunner, vous êtes toujours dans une position où vous devez trouver un équilibre la narration et les ressources dont vous disposez pour raconter cette histoire. Nous commençons également à nous demander quelle est la destination finale de cette série et où nous allons. Une combinaison de facteurs a conduit à ce rééquilibrage.

Il y a tellement de grands événements que nous écrivons déjà dans la saison 3. Cette guerre prend vraiment toute son ampleur à ce stade de la narration. Je veux dire, si vous regardez la saison 2, c'est en grande partie la métaphore d'un conflit nucléaire ... Il y aura des moments géants de spectacle, mais de vrais moments de surprise et de nuance que nous sommes très impatients de voir. Je suis impatient d'adapter certains des moments que j'ai préférés dans le livre, en tant que lecteur.

Condal a de nouveau évoqué le défi que représente la création d'une série pour les téléspectateurs qui n'ont pas lu les livres de Martin. House of the Dragon se déroule 172 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l'histoire de la Maison Targaryen. J'invite quiconque à profiter de l'intersaison pour acheter et lire Fire and Blood afin d'être armé de nombreuses informations pour la saison 3 , a déclaré Condal, qui a déjà commencé à écrire ladite saison. Sara Hess et moi-même sommes les gardiens de ce monde. Nous devons réaliser une adaptation télévisée passionnante de cette histoire, tout en sachant qu'une partie du gigantesque public de la télévision n'a pas lu le livre. Nous essayons constamment de servir les deux mondes.

