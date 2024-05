GRRM et la question des adaptations

Par Ivy, le mercredi 29 mai 2024 à 20:24:18

Sur son blog, l'auteur du Trône de Fer se remémore un événement new yorkais de 2022 au cours duquel il avait, avec Neil Gaiman, abordé la question des adaptations et de leur fidélité à la source.

Les deux écrivains avaient alors avoué détester l'expression "faire sienne" une œuvre, certaines personnes l'utilisant sans réellement s'être intéressées à l’œuvre concernée. Si George R.R. Martin avait admis que certains changements étaient justifiés pour des raisons de budget ou d'espace à disposition, par exemple, il semblait clairement pencher pour une fidélité maximale.

Deux ans plus tard, il a l'impression que les choses ne se sont pas arrangées, voire ont empiré. Même quand il s'agit des livres les plus appréciés par les auteurs les plus connus, quelqu'un pense pouvoir les améliorer. Pour l'écrivain, c'est totalement faux et, presque tout le temps, le résultat n'est pas à la hauteur. Il y a tout de même des exceptions : GRRM conclut en faisant l'éloge de la série Shogun, tirée du roman éponyme de James Clavell.

Et les adaptations de ses propres livres, font-elles partie des exceptions ? On n'en saura pas plus dans ce billet...

