Game of Thrones : pas de spin-off sur Jon Snow

Par Gillossen, le mercredi 10 avril 2024 à 07:00:00

En tout cas, pour le moment.

Le projet n'est plus en développement, comme l'a confié Kit Harington lui-même. Je n'en avais jamais vraiment parlé publiquement, parce que le projet était en cours de développement. Je ne voulais pas que les gens se mettent à échafauder des théories, à s'enthousiasmer ou à détester l'idée, alors qu'elle ne se concrétisera peut-être jamais. En effet, dans le cadre du développement, vous examinez tous les angles et vous déterminez si cela en vaut la peine. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'en est pas question, parce que nous n'avons pas réussi à trouver la bonne histoire à raconter qui nous enthousiasmait tous suffisamment. Nous avons donc décidé de mettre le projet de côté.

A voir si la bonne histoire se dessine un jour !

