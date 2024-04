Dunk et l’Œuf trouve ses premiers acteurs

Par Ivy, le vendredi 5 avril 2024 à 18:45:40

Les choses commencent à se préciser pour la préquelle de Game of Thrones.

Un an après la confirmation de la série, les deux personnages principaux ont trouvé un visage : Peter Claffey (Vikings : Valhalla) et le jeune Dexter Sol Ansell (Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur) incarneront ser Duncan le Grand et son écuyer Aegon Targaryen, surnommé l'Œuf.

La diffusion de la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight est prévue pour fin 2025 sur HBO .

