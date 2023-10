GRRM évoque encore The Winds of Winter

Par Glaurung, le jeudi 26 octobre 2023 à 20:37:44

L'auteur, qui avait annoncé qu'il ne donnerait plus de nouvelles quant à l'écriture de The Winds of Winter, est finalement revenu sur ce sujet dans une récente interview.

Interrogé en même temps que l'autrice Cassandra Clare, Martin a fait un trait d'humour : le prochain roman de Clare, The Ragpicker King, sortira en mars 2025, et l'auteur a dit que le truc vraiment déprimant est qu'il pourrait quand même battre The Winds of Winter, qui sait ? .

S'il est évident que Martin plaisantait, il n'en est pas moins vrai qu'il a 12 ans de retard sur ce roman... et n'est pas certain de le finir dans l'année à venir.



