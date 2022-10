GRRM veut 4 saisons pour House of the Dragon

Par Gillossen, le mercredi 12 octobre 2022 à 05:50:56

C'est ce qu'il estime nécessaire.

Martin a déclaré qu'il était ravi de disposer encore de 10 heures par saison pour raconter l'histoire de la série préquelle de Game of Thrones. L'auteur a fait remarquer que des séries comme The Rings of Power ne comptent que 8 épisodes pour leur première saison et que sa propre série, Dark Winds, n'en compte que 6.

Martin pense qu'avec le rythme actuel de House of the Dragon, il faudra quatre saisons complètes de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la Danse des Dragons, du début à la fin . Bien que les sauts temporels de House of the Dragon aient été controversés pour certains téléspectateurs, Martin estime que le créateur de la série, Ryan Condal, ''a très bien géré les sauts . Si House of the Dragon comptait 13 épisodes par saison, nous aurions peut-être pu montrer toutes les choses sur lesquelles nous avons dû faire un saut dans le temps... mais nous aurions risqué de voir certains téléspectateurs se plaindre que la série était trop "lente", qu'il ne se passait "rien".

J'aime à la fois le jeune Alicent et Rhaenyra et les versions adultes, et les actrices qui les jouent , a-t-il ajouté, toujours sur son blog.

