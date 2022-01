George R. R. Martin acclame le premier épisode de House of the Dragon

Par Glaurung, le lundi 3 janvier 2022 à 20:57:15

L'auteur du Trône de Fer a visiblement apprécié le premier épisode de la nouvelle série spin-off de Game of Thrones et signée HBO.

Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé sa sortie : G.R.R. Martin a pu visionner un "montage brut" de Dark, le nom de cet épisode. Il le décrit comme sombre, puissant et viscéral et annonce que les spectateurs risquent de beaucoup s'attacher à de nombreux personnages. Pour lui, les Targaryen sont entre de bonnes mains .

La série de 10 épisodes, dont les évènements se déroulent environ 300 ans avant ceux de Game of Thrones, devrait être disponible cette année.

