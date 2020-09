Mike Flanagan rêve de la Tour Sombre

Par Gillossen, le vendredi 4 septembre 2020 à 11:44:24

Et on veut bien rêver avec lui !

La force motrice derrière Doctor Sleep ou The Haunting of Hill House vient de confier que son rêve serait d'adapter le cycle de La Tour Sombre de Stephen King. La Tour Sombre sera toujours l'histoire que j'aimerais pouvoir raconter. Ce serait le Saint Graal. Je veux dire, vous parlez d'un défi d'adaptation... Tant de personnes très talentueuses ont mis énormément de temps, de cœur, d'âme, de sang, de sueur et de larmes pour essayer de trouver la bonne formule.

Il faut dire que depuis le long métrage de 2017, récemment arrivé sur Netflix , et malgré des projets d'adaptation chez Amazon , il n'est désormais plus question d'adaptation, que ce soit au petit ou grand écran pour la saga culte. Quant à Flanagan, si The Haunting a très bien marché, Doctor Sleep, malgré de très bonnes critiques, n'a pas su réunir le public. Il n'est donc pas certain qu'il ait de quoi faire levier pour entreprendre ce long voyage...

