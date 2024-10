Dans l’actu du jeu de rôle papier

Par Glaurung, le lundi 7 octobre 2024 à 22:34:46

Faisons un petit tour de l'actualité ludique. Au menu : trois projets, et donc... trois financements participatifs, que c'est étonnant.

Dans le détail : un Kickstarter pas encore démarré pour le jeu de table Terry Pratchett's Discworld - Adventures in Ankh-Morpork, dont le nom est suffisamment parlant, et qui sera publié par Modiphius. Une courte vidéo est visible ci-dessous à ce sujet.

Ensuite, la version française du jeu de rôle Sea of Thieves est en cours de financement sur Ulule. Encore 58 jours pour un projet signé Réussite Critique et qui a déjà presque atteint 300% de son objectif. Et enfin, L'Ange du Chaos : le jeu de rôle, chez les XII Singes. Porté en collaboration avec l'auteur Michel Robert, il n'y a plus que 5 jours pour aider à financer ce projet, qui approche des 500% de son objectif initial.

À vos portefeuilles !

Discuter des jeux de rôle sur le forum