JDR : Trégor, le retour du jeu des années 80

Par Glaurung, le mardi 27 juin 2023 à 19:40:47

Les éditions Mnémos ont lancé un financement participatif actuellement en cours pour la réédition d'une légende du jeu de rôle français des années 80 : Trégor .

Ce jeu sera à destination des joueurs aguerris comme de ceux n'ayant que quelques parties de jeu de rôle à leur actif. L'éditeur promet des règles simples et une présentation sous forme de "boîte à outils" pour le MJ qui favorise une prise en main et une jouabilité rapide pour un terrain de jeu prêt-à-jouer. Les joueurs incarneront un Éveillé ou une Éveillée, une figure locale qui occupe un office qui lui servira à la fois de fonction sociale et de classe de personnage. Cet univers de low fantasy aura pour illustrateur principal Vincent Pompetti, artiste et dessinateur de bande dessinée.

Le financement participatif sur Ulule a déjà récolté le double de son objectif de départ, fixé à 7.000 Euros, et se termine le 12 juillet.

