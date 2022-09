Un jeu de rôle pour les Archives de Roshar

Par Glaurung, le mercredi 21 septembre 2022 à 20:13:13

C'est la saison des annonces pour les nouvelles adaptations en jeux de société !

L'auteur Brandon Sanderson et l'éditeur de jeux Brotherwise Games ont annoncé un jeu de rôle sur plateau dans l'univers des Archives de Roshar, pendant un stream de l'auteur. Le développement du jeu en est encore à ses débuts et l'équipe qui s'en occupera est en train d'être recrutée. Sa sortie est prévue en 2024.

Brotherwise Games est déjà à l'origine d'un financement participatif pour des miniatures dans le même univers, qui a récolté 2,2 millions de dollars américains via Kickstarter.

