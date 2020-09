Magic investit les Royaumes Oubliés

Par Glaurung, le lundi 31 août 2020 à 22:51:21

Wizards of the Coast a annoncé sa feuille de route 2021 concernant le jeu de cartes à jouer et à collectionner Magic : the Gathering.

Dans les sets annoncés figure notamment un crossover avec l'univers de Donjons & Dragons. C'est une première pour l'éditeur, qui détient pourtant ces deux univers depuis 23 ans. Nommé Adventures in the Forgotten Realm, ce set est prévu pour l'été 2021.

Notons au passage que Magic: The Gathering Arena sera bientôt disponible sur appareils mobiles, ce qui devrait ravir les joueurs. Plus de détails seront sans doute bientôt révélés à ce sujet.

