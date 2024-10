Gary Oldman, de Sirius à Dumbledore ?

Par Glaurung, le jeudi 19 septembre 2024 à 21:10:58

Interrogé sur un éventuel retour dans la série Harry Potter, l'interprète de Sirius Black a indiqué qu'il n'a pas été approché à ce sujet.

Il explique également avoir toujours beaucoup d'affection pour le personnage de Sirius, et trouve qu'il n'a pas été assez présent au cours de la saga cinématographique. Il s'attend à ce que la série fasse intervenir un tout nouveau casting. S'il ne pense donc pas reprendre ce costume, il estime que d'ici quelques années, je pourrais peut-être faire Dumbledore . À voir s'il sera entendu !

La série Harry Potter sera écrite par Francesca Gardiner (Killing Eve), qui en assurera la production exécutive aux côtés de Mylod, J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts et David Heyman, producteur de longue date de la franchise. Il s'agit d'une production de HBO en association avec Brontë Film and TV et Warner Bros. Television.

Discuter de Harry Potter sur le forum

Source