Par Glaurung, le mercredi 31 juillet 2024 à 19:31:06

Ou plus précisément, aux Etats-Unis dans un décor parisien.

Universal Epic Universe, le futur quatrième parc du complexe d'Universal Orlando Resort à Orlando (Floride) permettra prochainement de découvrir cinq nouveaux mondes à explorer et à expérimenter, dont The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic. Au programme, deux entités : un Paris des années 1920 dans le cadre des animaux fantastiques, articulé autour de la Place cachée ; et Ministère de la Magie britannique, dans les années 1990. Ce dernier contiendra l'attraction Harry Potter and the Battle at the Ministry , vendue comme l'une des attractions les plus impressionnantes du parc. Les visiteurs y retrouveront notamment Ron, Hermione et... Ombrage.

Ces nouveautés seront accessibles à l'ouverture d'Universal Epic Universe, en 2025.

