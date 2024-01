La série TV Harry Potter se précise

Par Gillossen, le samedi 20 janvier 2024 à 07:34:14

L'image de J.K. Rowling et les polémiques qui l'entourent, pas plus qu'une grève des scénaristes, n'allaient évidemment entamer l'appétit de la Warner .

Le site spécialisé Deadline indique ainsi qu'un un marathon d'argumentaires de la part de scénaristes est en cours. Martha Hillier (The Last Kingdom), Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters), Tom Moran (The Devil’s Hour) et Michael Lesslie (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) font partie de ceux qui ont présenté leurs visions au service de streaming et à Warner Bros Television cette semaine, selon leurs sources. La première série de réunions de présentation a donc eu lieu à Los Angeles ces derniers jours et les meilleurs se retrouveront pour un deuxième round cette fois au Royaume-Uni. Le degré d'implication de l'autrice des Harry Potter, qui vit à Édimbourg, en Écosse, dans le processus n'est pas encore très clair, mais on s'attend à ce qu'elle participe à la prise de décision concernant la série HBO Max , qu'elle produira.

Deadline croit aussi savoir que plusieurs de ces scénaristes pourraient être impliqués et que Max est ouvert à la possibilité de développer plusieurs séries basées sur Harry Potter et donc pas forcément une seule grande adaptation des romans.

