Harry Potter : une antiquité retrouvée

le mardi 5 septembre 2023

Une école primaire située près d'Oxford, en Angleterre, a retrouvé un trésor dans l'une de ses armoires : une épreuve reliée non corrigée du livre Harry Potter à l'école des sorciers, dont Bloomsbury avait fait imprimer 200 exemplaires.

L'école l'avait acquise pour 1 £ en 1997, avant que la série littéraire de J.K. Rowling batte des records de vente. Par la suite, le livre a été retiré des rayons pour le préserver lorsque la popularité de Harry Potter a explosé, puis perdu en 2015. Huit ans plus tard, l'ex-principal est tombé dessus par hasard en rangeant une armoire. Une bonne nouvelle pour l'école, dont les finances sont limitées et qui a décidé de vendre l'ouvrage aux enchères. Elle souhaitait profiter du bénéfice pour acheter des livres et de nouveaux équipements pour ses élèves.

Les responsables espéraient en tirer une somme allant de 15 000 à 20 000 £, mais le livre n'a finalement pas trouvé preneur pour le prix minimum, l'enchère la plus haute se montant tout de même à 13 000 £. L'exemplaire sera remis aux enchères en novembre.

