Du côté de l’Enfant maudit

Par Ivy, le dimanche 3 septembre 2023 à 18:45:05

La pièce Harry Potter et l'Enfant maudit va être adaptée pour les écoles.

Cette version revisitée, d'une durée plus courte et suggérant des techniques pour rendre la "magie" accessible aux budgets modestes, pourra être intégrée dès 2024 aux programmes de théâtre des établissements secondaires anglo-saxons. Broadway Licensing Group est en train d'y travailler avec l'équipe ayant créé la pièce, notamment l'auteur Jack Thorne et le metteur en scène John Tiffany. Les changements devront être approuvés par J.K. Rowling, qui avait co-écrit l'histoire originale avec Jack Thorne et John Tiffany.

L'annonce n'indique pas si des traductions sont prévues.

