Pas de série Harry Potter pour Daniel Radcliffe

Par Ivy, le lundi 3 juillet 2023 à 19:25:20

Avec l'annonce d'une série dérivée de Harry Potter en préparation chez HBO Max , on pouvait se demander si certaines stars des films y feraient un caméo.

La question a été posée à Daniel Radcliffe, interprète du rôle titre, qui ne compte pas apparaître dans cette nouvelle adaptation. Il imagine que l'équipe à la tête du reboot télévisé souhaite reprendre à zéro et qu'il serait compliqué d'inclure le "vieux" Harry Potter là-dedans. L'acteur britannique conclut : Donc je ne cherche absolument pas à le faire. Mais je leur souhaite, évidemment, toute la chance du monde et je suis très enthousiaste à l'idée de passer le flambeau. Mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le passer physiquement.

La série ayant été officialisée il y a peu, on ignore encore qui prendra le relais.

