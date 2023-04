HBO officialise la série TV Harry Potter !

Par Gillossen, le mercredi 12 avril 2023 à 19:05:54

Décidément, quel mercredi.

Il s'agira dans le cas présent d'un projet sur dix ans , qui adaptera les sept romans de J.K. Rowling, avec une nouvelle distribution. La série est décrite comme une adaptation fidèle de la saga Harry Potter et sera disponible sur Max (le nom de l'association entre HBO Max and Discovery+). Pour l'instant, il n'y pas de scénariste/showrunner associé à cette annonce.

Nous sommes ravis de donner au public l'occasion de découvrir Poudlard d'une toute nouvelle manière , a déclaré Casey Bloys, président-directeur général de HBO et de Max Content, dans un communiqué. Harry Potter est un phénomène culturel et il est clair qu'il existe un amour et une soif durables pour le monde des sorciers. En partenariat avec Warner Bros. Television et J.K. Rowling, cette nouvelle série Max Original plongera dans chacun des livres emblématiques que les fans continuent d'apprécier depuis toutes ces années.

L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et j'ai hâte de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir , a indiqué quant à elle Rowling, qui sera également productrice exécutive.

Alors, qui seront les prochains Harry, Hermione et Ron ?

