Le regard sans concession d’A. Rickman sur Harry Potter

Par Ivy, le lundi 26 septembre 2022 à 20:27:37

Dans ses journaux intimes à paraître, l'acteur disparu en 2016 évoque son expérience avec Harry Potter, qui semble avoir suscité chez lui des sentiments ambivalents.

L'interprète du professeur Rogue relate par exemple avoir dit à son agent, après Harry Potter et la chambre des secrets, qu'il ne voulait plus entendre parler de la franchise. Cela ne l'a pas empêché de jouer finalement dans tous les films. Alors qu'un cancer de la prostate lui était diagnostiqué en 2005, il a décidé d'aller jusqu'au bout de l'histoire de son personnage, devenue son histoire.

La fin de son personnage, telle que dépeinte par J.K. Rowling dans le dernier tome, l'avait satisfait, écrit-il dans un de ses journaux : Rogue meurt en héros, Potter le décrit à ses enfants comme l'un des hommes les plus courageux qu'il ait jamais connu et appelle son fils Albus Severus. Il n'est pourtant pas toujours tendre avec les films, notamment le premier, ainsi présenté : Le film devrait uniquement être vu sur un grand écran. Il acquiert une ampleur et une profondeur à la hauteur de l'affreuse bande originale de John Williams. La fête qui suit au Savoy est beaucoup plus amusante. Il semble toutefois avoir apprécié l'engouement public pour les films, décrivant les cris des fans et l'excitation de se retrouver au milieu de la foule lors des premières.

Les journaux de l'acteur seront publiés le 8 octobre en VO sous le titre Madly, Deeply : The Diaries of Alan Rickman.

