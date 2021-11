Les 20 ans d’Harry Potter au cinéma sur HBO Max

Par Ivy, le mardi 16 novembre 2021 à 19:39:43

En suivant un peu l'actualité, impossible de manquer l'information : la saga cinématographique Harry Potter fêtait ses 20 ans aujourd'hui.

Pour marquer cet anniversaire, HBO Max annonce la diffusion, le 1er janvier prochain, d'une rétrospective intitulée Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts et produite par Warner Bros . Elle réunira les interprètes des trois personnages principaux, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, mais aussi de nombreux autres acteurs et actrices ayant participé à l'aventure. On y découvrira des interviews et des conversations entre les différents intervenants. Selon Tom Ascheim de Warner Bros. , cette rétrospective est un hommage à toutes les personnes dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel — des membres du casting et de l'équipe qui se sont consacrés corps et âme à cette extraordinaire franchise cinématographique aux fans passionnés qui continuent à faire vivre l'esprit du monde des sorciers vingt ans plus tard.

Avec un peu de chance, Return to Hogwarts sera peut-être également disponible sur OCS , partenaire de HBO Max en France.

Discuter de Harry Potter sur le forum

Source