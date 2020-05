Daniel Radcliffe reprend sa baguette

L'acteur britannique, qui a été pendant dix ans le visage d'Harry Potter à l'écran, vient de refaire une petite incursion dans le monde créé par J.K. Rowling.

Dans le cadre de son initiative "Harry Potter at Home", destinée à occuper les familles pendant le confinement, Wizarding World a demandé à des personnalités de lire un chapitre du premier tome de la saga. Et pour entamer Harry Potter à l'école des sorciers, qui d'autre que le célèbre sorcier à lunettes lui-même ? Pour écouter Daniel Radcliffe lire "Le survivant", rendez-vous sur le site Wizarding World .

Parmi les narrateurs des seize autres chapitres, on trouvera Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim et Noma Dumezweni, comme le montre la courte vidéo promotionnelle ci-dessous.

