J.K. Rowling s’engage contre le coronavirus

L'auteure de la saga Harry Potter a décidé de faire un don d'un million de livres sterling, soit environ 1,14 million d'euros, à deux organisations caritatives pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Ces fonds seront versés aux organisations Crisis et Refuge, venant respectivement au secours des sans-abri et des victimes de violence domestique, chacune pour moitié de la somme. Déclarée atteinte du Covid-19 il y a un mois, l'auteure s'est référée à la Bataille de Poudlard dans son tweet annonçant le don où elle explique que comme toujours dans ce genre de crise, les plus pauvres et les plus vulnérables sont les plus touchés .

Le sept livres de la saga Harry Potter ont été vendus à plus de 500 millions d'exemplaires et traduits en 80 langues.

