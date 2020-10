Netflix récupère les droits de Conan

Par Gillossen, le mercredi 30 septembre 2020 à 17:15:06

Et une série fantasy de plus, une !

La plateforme s'est déjà mise en quête d'un showrunner pour développer le projet, en partenariat avec Pathfinder Media et Conan Properties International, qui gèrent les droits du célèbre personnage créé par le légendaire Robert E. Howard. Il s'agit donc d'une toute nouvelle tentative et pas d'un "transfert de compétences" du projet un temps en développement chez Amazon Prime Video il y a encore deux ans. Des longs métrages seraient également possibles en profitant de ces licences.

A suivre de très près !

