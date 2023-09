Berserk revient le 22 septembre

Par Ivy, le lundi 11 septembre 2023 à 19:34:39

Avec la mort de son créateur Kentaro Miura en 2021, l'avenir du manga Berserk semblait compromis.

La publication a cependant repris l'an passé sous la houlette de son ami de longue date Kôji Mori (à qui il aurait confié l'entier de l'histoire), grâce à l'équipe du Studio Gaga qui assistait le mangaka. C'est ainsi que les fans ont pu découvrir ce printemps la fin de l'arc Fantasia, qui avait commencé il y a plus de dix ans. Et la suite ?

Bonne nouvelle, puisque le magazine de prépublication Young Animal révèle dans son dernier numéro que Berserk sera bientôt de retour : le chapitre 374 est attendu le 22 septembre. L'annonce est accompagnée d'une illustration inédite, mais on ignore pour l'instant l'intrigue de ce nouvel arc, ainsi que sa position par rapport à la fin du manga.

