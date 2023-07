Un anime pour Gloutons et Dragons

Par Ivy, le dimanche 2 juillet 2023 à 18:36:17

Le manga de Ryoko Kui, qui mêle fantasy et cuisine, aura droit à une adaptation sur Netflix réalisée par Studio Trigger .

La série, publiée par Casterman en français, compte actuellement 12 tomes dans lesquels on suit les aventures d'un groupe de héros dans un donjon rempli de monstres. Rien de neuf jusque là, mais les protagonistes, ayant perdu leurs victuailles, décident de se nourrir de ce qu'ils trouvent sur place, ce qui donne lieu à diverses expérimentations culinaires plus ou moins appétissantes.

L'anime sera disponible en janvier 2024.

