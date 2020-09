Succès en salles pour Violet Evergarden

Par Ivy, le lundi 28 septembre 2020 à 21:46:12

Violet Evergarden: The Movie est sorti le 18 septembre au Japon, après plusieurs reports.

Le film, qui fait suite à l'anime diffusé sur Netflix , a pris la deuxième place du box-office lors de son week-end de lancement. Il a rapporté 810 millions de yens (près de 7,7 millions de dollars) en 10 jours avec plus de 565 000 billets vendus. Pour fêter sa future troisième semaine de diffusion dans les salles, Kyoto Animation a mis en ligne une nouvelle vidéo promotionnelle visible ci-dessous.

Rappelons qu' Eurozoom prévoit une sortie limitée du film au cinéma en France et une diffusion en DVD. Aucune date n'a été annoncée pour le moment.

Discuter de Violet Evergarden sur le forum

Source