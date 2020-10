Halloween 2020 : envie de frissons ?

Par Gillossen, le vendredi 30 octobre 2020 à 07:00:00

Nous n'allons pas prétendre le contraire, cette fin octobre s'avère compliquée pour bon nombre de raisons !

Mais ne baissons pas les bras pour autant ! Qui dit fin octobre, dit aussi Halloween et donc lectures de circonstance, pourquoi pas ? Les fantômes, goules et autres loups-garous sont en tout cas de sortie. Votre humble serviteur, qui nourrit lui aussi un certain penchant pour cette période de l'année, a ainsi décidé de vous proposer quelques romans à se mettre sous la dent. Bien sûr, il s'agit d'une liste très loin de se vouloir exhaustive, puisque j'aurais pu ajouter des dizaines et des dizaines de titres dans l'absolu, correspondant tous à cette thématique.

Mais puisqu'il faut aussi savoir s'arrêter...

Envie de... fantastique trouble

L'usine de porcelaine Grazyn, de David Demchuk :

Ce que l'on en dit sur le site : l’ensemble possède un puissant pouvoir évocateur, fait preuve d’une utilisation savante des mythes slaves, nous entraîne dans une plongée au plus profond d’esprits tordus aux destins brisés qui nous poussent à dévorer une histoire après l’autre, d’une traite. Ce fut mon cas. Je pensais lire une cinquantaine de pages, ou disons 5-6 textes… Et je me suis laissé emporter au cœur de ma lecture, tandis que les mystères de l’usine se dévoilaient, en partie.

