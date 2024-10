Podcast Elbakin.net n°98 : retour sur les bancs de l’école… de magie !

Par Gillossen, le mardi 29 octobre 2024 à 08:00:00

Pour vous préparer doucement à la fin des vacances de la Toussaint, quoi de mieux qu'un petit numéro de podcast sur les écoles de magie ?

Et plus généralement, nous nous sommes donc penchés sur tout ce qui relève de l'éducation dans les univers de fantasy, avec des spécificités parfois étonnantes... Toute la fine équipe du dernier numéro a répondu présent, avec en prime le grand retour d'Akallabeth dans la place. Et une fois encore, nous remercions chaudement terriblius pour son aide précieuse pour le montage.

