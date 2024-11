Procrastination #S09e04 - Les prologues

Par Sylvadoc, le vendredi 1 novembre 2024 à 06:15:00

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 9 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.





Le prologue le plus célèbre de l’imaginaire est probablement celui du *Seigneur des Anneaux* ; mais Lionel argue que ce n’est plus vraiment possible d’en écrire ainsi de nos jours… Qu’est-ce qui fait un bon, ou un mauvais prologue ? Quels en sont les atouts, les fonctions ? Estelle les adore ! Ils peuvent donner un avant-goût du premier chapitre, avancer les enjeux du récit, créer des contrastes, établir le pacte de lecture. (Et elle aime aussi les prologues mythologiques.) Lionel les voit comme une énorme promesse narrative, qu’il va falloir payer par la suite : attention à ça ! De son point de vue de lectrice et traductrice, Mélanie approuve l’aspect accrocheur du prologue, et parle un peu des techniques de Brandon Sanderson.

Discuter de Procrastination sur le forum





NOUVEAU : Vous pouvez désormais écouter Procrastination sur Deezer !