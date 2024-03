Procrastination #S08e13 - Écrire la violence physique

Par Sylvadoc, le vendredi 15 mars 2024 à 08:06:58

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 7 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.





Une saison toute en intensité, après l’écriture du sentiment, de l’émotion, de la violence psychologique, c’est le tour la violence physique. Quelles implications, techniques et approches possible ? Lionel avance d’abord que la valeur du visuel n’est pas à ignorer parmi l’attirail des techniques possibles, et qu’il convient de cerner l’horizon d’attente de son récit pour en placer les paramètres. En effet, la violence représente fréquemment la limite, voire une sortie de ces paramètres. Pour l’écrire, Mélanie insiste sur l’immense valeur du sensorium. Enfin, Estelle rappelle l’importance du pacte de lecture, afin d’avoir conscience de l’impact de la violence du récit sur le lecteur et de ce que signifie sa représentation.

