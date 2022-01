Procrastination #S06e09 - Flashforwards et prophéties

Par Sylvadoc, le samedi 15 janvier 2022 à 09:03:47

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 6 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.



Après l'aperçu dans le passé qu'est le flashback, Procrastination discute des aperçus de l'avenir ! Lionel met en avant le risque pour le suspense que présente un fragment du récit annonçant ce qui va se passer, mais se retrouve très vite avec Estelle sur le fait que c'est surtout l'exécution qui va susciter l'intérêt par les questions que le récit pose. Pour celle-ci, c'est en plus un outil très amusant pour interroger une situation où un personnage peut aboutir ; quant à la figure de la prophétie et de l'élu qui doit y répondre, cela peut en dire beaucoup sur un univers au-delà du simple motif narratif… Mélanie ajoute en plus une distinction opérante entre la prolepse, qui annonce une certitude envers le fait dépeint, et le fait que dans la prophétie, en réalité, rien n'est certain.