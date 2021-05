Procrastination #S05e16 - Les mises en page hors normes

Par Sylvadoc, le samedi 1 mai 2021 à 08:10:27

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 5 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.



Jouer avec les polices, déstructurer le texte, ajouter des croquis, des illustrations : jusqu'où peut-on aller avec la mise en page ? Et est-ce seulement indiqué ? Lionel bassine tout le monde avec La Maison des feuilles (mais difficile d'aller plus loin que ça), tout en affirmant que derrière toute expérimentation, il faut penser à sa finalité et à ce qu'elle sert. Mélanie n'est pas contre quelques jeux purement gratuits, mais ramène quand même leur pertinence au projet dans lequel ils s'inscrivent et à la maîtrise technique qui va derrière. Estelle rappelle l'intérêt de la portabilité du roman et du texte, et développe le rôle des témoignages type messages, coupures de journaux, extraits de conversation Internet qui peuvent émailler un texte.

Références citées :

John Cage

Mark Z. Danielewski, La Maison des feuilles

Johan Scipion, « Le Terrier »

James Ellroy

Brandon Sanderson, « Les Archives de Roshar »