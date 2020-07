Procrastination #S04e18 - Retour des poditeurs 7 (la fantaisie finale)

Par Sylvadoc, le mercredi 1 juillet 2020 à 07:57:44

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 4 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.



Dernier épisode (toujours enregistré à distance) de cette saison pour revenir sur les commentaires et retours des épisodes précédents. Au programme cette quinzaine :

- Dites-donc, vous auriez pas un peu pompé le format de Writing Excuses ?

- Entre l’auteur installé et le nouveau joueur, qui doit le plus se soumettre à l’exercice du synopsis ?

- Comment les thèmes du podcast sont-ils choisis ?

- Retour sur l'originalité en littérature

Nous vous remercions pour votre écoute au long de cette quatrième saison, et vous donnons rendez-vous le 15 septembre pour la saison 5 !