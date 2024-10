League of Legends : Arcane n’est que le début

Par Glaurung, le mercredi 30 octobre 2024 à 21:03:09

À l'approche de la deuxième saison de la série, son co-créateur Christian Linke est revenu sur l'avenir de cet univers.

La première saison a été encensée par la critique et les téléspectateurs, ce qui est censé promettre la série dérivée du jeu vidéo League of Legends à un avenir radieux. Problème : Arcane a dès le départ été prévue pour se conclure avec sa deuxième saison. Linke confirme qu'Arcane n'est que le début et que l'équipe créative travaille sur plusieurs autres projets, dont certains centrés sur des personnages de la série. Il est d'autant plus enthousiaste que la réussite de la première saison d'Arcane devrait leur permettre de voir les choses en grand pour ces nouveaux projets.

La saison 2 d'Arcane sortira en en trois actes successifs sur Netflix, diffusés les 9, 16 et 23 novembre 2024.

