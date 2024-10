Les éditions Critic évoluent pour leurs 15 ans

Par Glaurung, le mercredi 23 octobre 2024 à 21:39:43

La maison d'édition souffle sa quinzième bougie, et en profite pour faire quelques annonces.

D'abord, l'arrivée de sept nouveaux partenaires a été officialisée, dont l'auteur Lionel Davoust qui portera la voix des auteurs et autrices au sein des éditions Critic , et celle de Florence Bury qui prend la direction générale des éditions après en avoir longtemps été prestataire.

Ensuite, Critic prévoit deux campagnes promotionnelles pour cet anniversaire : début novembre, 15 livres en version papier passeront définitivement au tarif avantageux de 15 Euros, et 15 autres titres seront proposés pendant un mois en numérique au tarif de 1,99 Euros.

Vous trouverez le détail de ces annonces sur la page Facebook des éditions Critic.

Discuter des éditions Critic sur le forum

Source