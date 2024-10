Les vainqueurs des World Fantasy Awards 2024

Après les nominations du mois d'août, l'administration des World Fantasy Awards a dévoilé les lauréats 2024.

Le jury de cette année se composait de Douglas A. Anderson, Stephanie Feldman, Pat Murphy, Thomas Olde Heuvelt et Angela Slatter.

Découvrez tous les lauréats 2024 ci-dessous.

NOVEL

NOVELLA

SHORT FICTION

Silk and Cotton and Linen and Blood, Nghi Vo (New Suns 2)

ANTHOLOGY

The Book of Witches, Jonathan Strahan, ed. (Harper Voyager US; Harper Voyager UK)

COLLECTION

No One Will Come Back for Us and Other Stories, Premee Mohamed (Undertow)