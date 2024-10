Chimères, la revue des mondes imaginaires est disponible

Par Foradan, le mardi 8 octobre 2024 à 17:23:12

Nous vous l'annoncions dès ce printemps, elle est désormais dans vos boîtes à lettres et chez vos libraires et kiosques !

Après un financement participatif couronné de succès, il est grand temps de se plonger dans le premier tome aussi copieux et illustré qu'Anne Besson et son équipe nous l'avait promis.

Au menu, entre autres : Enki Bilal, le Sorceleur/Witcher, Donjons&Dragons, les Hugo Awards, Dragon Ball, Lanfeust, Robin Hobb, des chroniques BD et jeux video, des focus sur des classiques ou des titres méconnus. Il serait vain de faire un descriptif succinct des 160 pages de la revue alors qu'un visuel du sommaire sera plus parlant.

Pour être complet, rappelons que ce trimestriel reviendra donc fin décembre et que les formules d'abonnement sont précisées sur le site de son éditeur.

